Зазначимо, що раніше команда Навального повідомляла, що не знає, де перебуває тіло політика. Його мали перевезти до моргу у Салехарді, однак на місці переконують, що ніяких в'язнів до них не надходило.

Дивіться також Смерть Олексія Навального в колонії: усе, що відомо

Тіло не віддають

Команда Олексія Навального повідомила нові деталі справи загиблого російського опозиціонера. За їх словами, Слідчий комітет прямо відмовляється видавати тіло.

Тепер Слідчий комітет прямо каже, що поки перевірка не закінчиться, тіло Олексія родичам не віддадуть,

– прессекретар Навального Кіра Ярмиш.

Російські слідчі переконують, що наразі причина смерті не встановлена – саме тому тіло не віддають. Хоча у колонії в Харпі заявляли, що причиною смерті став "синдром раптової смерті". Водночас першопочатково пропагандисти стверджували, що у Навального "відірвався тромб".

Невідомим є і місце перебування тіла – у колонії запевнили, що слідчі доправили його до моргу у Салехарді. Водночас завідувач патологоанатомічного відділення лікарні Сергій Івченко не став відповідати на запитання, де Олексій Навальний. Вислухавши питання журналістів він просто кинув телефон. Матері та адвокату він заявляв, що Навальний не надходив до них.

Смерть Навального