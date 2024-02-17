Отметим, что ранее команда Навального сообщала, что не знает, где находится тело политика. Его должны были перевезти в морг в Салехарде, однако на месте убеждают, что никаких заключенных к ним не поступало.

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Тело не отдают

Команда Алексея Навального сообщила новые детали дела погибшего российского оппозиционера. По их словам, Следственный комитет прямо отказывается выдавать тело.

Теперь Следственный комитет прямо говорит, что пока проверка не закончится, тело Алексея родственникам не отдадут,

– пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Российские следователи убеждают, что пока причина смерти не установлена – именно поэтому тело не отдают. Хотя в колонии в Харпе заявляли, что причиной смерти стал "синдром внезапной смерти". В то же время изначально пропагандисты утверждали, что у Навального "оторвался тромб".

Неизвестно и местонахождение тела – в колонии заверили, что следователи доставили его в морг в Салехарде. В то же время заведующий патологоанатомического отделения больницы Сергей Ивченко не стал отвечать на вопрос, где Алексей Навальный. Выслушав вопрос журналистов он просто бросил телефон. Матери и адвокату он заявлял, что Навальный не поступал к ним.

Смерть Навального