Сначала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, со ссылкой на сотрудника колонии, что тело Навального Кремль держит в Салехарде. Однако через час сообщила новые данные, пишет 24 Канал.
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Что говорят в команде Навального о том, где его тело
Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на заверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня (17 февраля – 24 Канал) звонит. Тела Алексея у них в морге нет,
– заявила Ярмыш.
В то же время директор основанного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов также написал об этом, заявив, что "колония обманула".
"Сказали, что тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет", – объяснил Жданов.
Информацию о месте, куда Кремль отправил тело Навального, команде сообщил "сотрудник колонии". Ярмыш писала, что он сказал, что якобы тело Навального в Салехарде, ведь его "забрали следователи следственного комитета", которые "проводят с ним "исследования".
Коротко о смерти Навального
- О смерти Алексея Навального 16 февраля 2024 года сообщила Федеральная служба исполнения наказаний России. Жена Навального заявила, что нельзя верить Путину и путинскому правительству, потому что они всегда врут.
- Европейский Союз, НАТО и мировые лидеры отреагировали на событие. В частности, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна ответить на серьезные вопросы. Джо Байден также заявил, что Путин ответственен за смерть Навального.
- Пропагандисты написали, что ему стало плохо после прогулки и умер он якобы из-за тромба.
- Однако врач Навального сомневается в "официальном" диагнозе его смерти, ведь это невозможно подтвердить. В частности, потому что при жизни не провели никаких манипуляций для определения тромбоэмболии.