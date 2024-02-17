Спочатку прессекретарка політика Кіра Ярмиш заявила, з посиланням на співробітника колонії, що тіло Навального Кремль тримає у Салехарді. Проте за годину повідомила нові дані, пише 24 Канал.
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Що кажуть в команді Навального про те, де його тіло
Адвокат та мати Олексія приїхали до салехардського моргу. Він закритий, попри запевнення колонії, ніби він працює і тіло Навального знаходиться там. Адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном. Йому сказали, що він уже сьомий, хто сьогодні (17 лютого – 24 Канал) дзвонить. Тіла Олексія у них у морзі немає,
– заявила Ярмиш.
Водночас директор заснованого Олексієм Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов також написав про це, заявивши, що "колонія обманула".
"Сказали, що тіло у морзі Салехарда. Там кажуть, що тіла нема", – пояснив Жданов.
Інформацію про місце, куди Кремль відправив тіло Навального, команді повідомив "співробітник колонії".
Ярмиш писала, що він сказав, що нібито тіло Навального у Салехарді, адже його "забрали слідчі слідчого комітету", які "проводять із ним "дослідження".
Коротко про смерть Навального
- Про смерть Олексія Навального 16 лютого 2024 року повідомила Федеральна служба виконання покарань Росії. Дружина Навального заявила, що не можна вірити Путіну та путінському уряду, бо вони завжди брешуть.
- Європейський Союз, НАТО та світові лідери відреагували на подію. Зокрема, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія має відповісти на серйозні питання. Джо Байден також заявив, що Путін відповідальний за смерть Навального.
- Пропагандисти написали, що йому стало погано після прогулянки та помер він нібито через тромб.
- Проте лікар Навального сумнівається в "офіційному" діагнозі його смерті, адже його неможливо підтвердити. Зокрема, тому що за життя не провели жодних маніпуляцій для визначення тромбоемболії.