Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія не підтвердила та не спростувала смерть політика.

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Вони завжди брешуть

Юлія Навальна вперше відреагувала на повідомлення про загибель її чоловіка. Зробила вона це на Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка відбувається прямо зараз.

Жінка заявила, що довго вагалася, чи виступати їй на цій сцені чи ні. Вона зазначила, що не знає, чи слід вірити заявам із державних російських ЗМІ.

Тому що довгі роки, і ви все це знаєте, ми не можемо вірити Путіну та путінському уряду. Вони завжди брешуть,

– наголосила Навальна.

Путін та його друзі мають відповісти

Дружина опозиціонера підкреслила, що у разі, коли повідомлення про смерть її чоловіка виявляться правдивими, вона сподівається на справедливе покарання для Путіна та його друзів. Навальна зазначила, що у Кремлі мають знати, що вже незабаром вони понесуть відповідальність за те, що зробили з її країною, родиною та чоловіком.

Я хочу закликати всю світову спільноту, всіх людей у всьому світі, які перебувають у цій залі, щоб ми разом згуртувалися і перемогли це зло. Перемогли жахливий режим, який зараз перебуває у Росії,

– наголосила жінка.

Вона підкреслила, що Володимир Путін має понести персональну відповідальність за "жахливі речі", які він скоював останніми роками у Росії.

Зверніть увагу! Водночас пані Навальна забула згадати про жахливі речі, які Путін та росіяни роблять прямо зараз в Україні.

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