Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия не подтвердила и не опровергла смерть политика.

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Они всегда врут

Юлия Навальная впервые отреагировала на сообщения о гибели ее мужа. Сделала она это на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая проходит прямо сейчас.

Женщина заявила, что долго колебалась, выступать ли ей на этой сцене или нет. Она отметила, что не знает, следует ли верить заявлениям из государственных российских СМИ.

Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут,

– отметила Навальная.

Путин и его друзья должны ответить

Жена оппозиционера подчеркнула, что в случае, если сообщения о смерти ее мужа окажутся правдивыми, она надеется на справедливое наказание для Путина и его друзей. Навальная отметила, что в Кремле должны знать, что уже в скором времени они понесут ответственность за то, что сделали с ее страной, семьей и мужем.

Я хочу призвать все мировое сообщество, всех людей во всем мире, которые находятся в этом зале, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасный режим, который сейчас находится в России,

– отметила женщина.

Она подчеркнула, что Владимир Путин должен понести персональную ответственность за "ужасные вещи", которые он совершал в последние годы в России.

Обратите внимание! В то же время г-жа Навальная забыла вспомнить об ужасных вещах, которые Путин и россияне делают прямо сейчас в Украине.

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