Очевидно, що у Росії зараз темні та складні часи. Таку думку 24 Каналу висловив опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що у випадку Навального ми говоримо про те, що людину вбивали методично упродовж багатьох років.

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Навального виснажили та заморили

Ми не знаємо, як саме було виконане це вбивство – це міг бути один удар гострим предметом, або це стало результатом повільного вбивства, коли людину 27 разів відправляли в штрафний ізолятор.

Я маю уявлення про те, що таке ШІЗО. Наприклад, там заборонено утримувати більше, ніж 15 днів, бо умови існування не придатні для життя. Навального тримали так: 15 днів він відсидів, на виході йому могли сказати, що він не так привітався і відправили назад в ізолятор,

– сказав Яковенко.

Отже, цілком можливо, що "опозиціонера" просто виснажили та заморили. Також треба враховувати, що його утримували в найстрашнішій колонії на території Росії – аж за Полярним колом. Просто вижити там дуже складно, не кажучи вже про саму колонію та ізолятор, куди постійно переводили Навального.

"Отже, це було цілеспрямоване вбивство й вже не важливо, яким способом його здійснили. Росія вбиває людей в Україні десятками тисяч просто так, просто за те, що вони живуть – хіба це вже не темні часи", – наголосив Яковенко.

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