Очевидно, что в России сейчас темные и сложные времена. Такое мнение 24 Каналу выразил оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что в случае Навального мы говорим о том, что человека убивали методично на протяжении многих лет.
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Навального истощили и заморили
Мы не знаем, как именно было выполнено это убийство – это мог быть один удар острым предметом, или это стало результатом медленного убийства, когда человека 27 раз отправляли в штрафной изолятор.
Я имею представление о том, что такое ШИЗО. Например, там запрещено удерживать больше, чем 15 дней, потому что условия существования не пригодны для жизни. Навального держали так: 15 дней он отсидел, на выходе ему могли сказать, что он не так поздоровался и отправили обратно в изолятор,
– сказал Яковенко.
Так что, вполне возможно, что "оппозиционера" просто истощили и заморили. Также надо учитывать, что его удерживали в самой страшной колонии на территории России – аж за Полярным кругом. Просто выжить там очень сложно, не говоря уже о самой колонии и изоляторе, куда постоянно переводили Навального.
"Итак, это было целенаправленное убийство и уже не важно, каким способом его осуществили. Россия убивает людей в Украине десятками тысяч просто так, просто за то, что они живут – разве это уже не темные времена", – подчеркнул Яковенко.
Навальный умер в колонии: главное
- Российский оппозиционный политик умер во время прогулки. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, добавив, что к Навальному сразу вызвали медиков, которые провели реанимацию. Причиной смерти якобы стал оторванный тромб. Сами медицинские работники подтвердили, что доехали до колонии за 7 минут, а еще 2 минуты добирались до пациента.
- Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что так называемый президент уведомлен о смерти Навального. Причины того, что произошло должны выяснить медики. Когда на Путина посыпались обвинения в убийстве своего оппонента, Песков сказал, что все эти заявления "абсолютно безумны".
- В известие о смерти Навального сначала не поверили ни его родные, ни адвокат. Мама "оппозиционера" заявила, что не будет принимать соболезнования, ведь виделась с сыном незадолго до 16 февраля и с ним все было в порядке. Жена Навального узнала о смерти мужа, когда находились на Мюнхенской конференции. По ее словам, она не знает, можно ли верить Путину, ведь он всегда врет, но если сообщения окажутся правдой – диктатор должен понести наказание.
- Владимир Зеленский также возложил ответственность на Путина и предположил, что это могло быть убийство. Президент подчеркнул, что для Путина важно только одно – сохранить свои позиции, ему безразлично, кто при этом погибнет.