Очевидно, что в России сейчас темные и сложные времена. Такое мнение 24 Каналу выразил оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что в случае Навального мы говорим о том, что человека убивали методично на протяжении многих лет.

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Навального истощили и заморили

Мы не знаем, как именно было выполнено это убийство – это мог быть один удар острым предметом, или это стало результатом медленного убийства, когда человека 27 раз отправляли в штрафной изолятор.

Я имею представление о том, что такое ШИЗО. Например, там запрещено удерживать больше, чем 15 дней, потому что условия существования не пригодны для жизни. Навального держали так: 15 дней он отсидел, на выходе ему могли сказать, что он не так поздоровался и отправили обратно в изолятор,

– сказал Яковенко.

Так что, вполне возможно, что "оппозиционера" просто истощили и заморили. Также надо учитывать, что его удерживали в самой страшной колонии на территории России – аж за Полярным кругом. Просто выжить там очень сложно, не говоря уже о самой колонии и изоляторе, куда постоянно переводили Навального.

"Итак, это было целенаправленное убийство и уже не важно, каким способом его осуществили. Россия убивает людей в Украине десятками тысяч просто так, просто за то, что они живут – разве это уже не темные времена", – подчеркнул Яковенко.

Навальный умер в колонии: главное