После такого как стало известно о смерти Алексея Навального, во многих странах мира обвинили Кремль. Там считают именно Путина и его режим ответственными за гибель оппозиционера.

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Что сказал Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль уже сказал о смерти Навального все, что нужно.

Высказывания лидеров западных государств, в которых они обвиняют Путина в убийстве Навального, он назвал "совершенно безумными и недопустимыми".

Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет окончательной информации от ФСИН, нет никакой информации о причинах смерти. И следуют такие заявления. Очевидно, что они абсолютно безумные,

– подчеркнул Песков.

Напомним, что почти сразу, как провластные СМИ России, распространили сообщения о смерти Навального, Песков подтвердил их, а также добавил, что Путину об этом уже доложили. Он отметил, что "принимаются решения, которые должны быть приняты в такой ситуации".

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Между тем в самой России официальные чиновники прибегают к откровенно циничным заявлениям. Так, спикер российской Госдумы Володин публично сказал, что смерть Навального была выгодна Брюсселю и Вашингтону.

По его словам, за смертью оппозиционера якобы "стоят" Столтенберг, Шольц, Сунак и Зеленский.

Далее Володин выдал еще один бред. Он сказал, что Навальный якобы умер из-за западных санкций против России и тех, кто поддерживает Украину в войне.

Справка: 16 февраля пропагандистские СМИ сообщили о смерти Навального в колонии. Он якобы потерял сознание после прогулки. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Вероятно, оппозиционер умер из-за отрыва тромба. В команде Навального заявили, что нет подтверждений его смерти. Адвокат Леонид Соловьев отправился в поселок Харп, где отбывал наказание Навальный. Кроме того, защитник рассказал, что виделся с политиком 14 февраля и был в хорошем состоянии. Мать Навального отказалась принимать соболезнования, а жена Юлия выступила на Мюнхенской конференции, где заявила, что не уверена, следует ли верить заявлениям Кремля и призвала мировое сообщество привлечь к ответственности Кремль за его преступления против ее семьи и страны в целом.

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