Спикер Госдумы России Володин возмутился в социальных сетях, что в совершении преступления “политики и главы недружественных государств” обвиняют Россию. По его словам, причину смерти Навального установят судмедэксперты и следствие.
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Кто убил Навального
Володин заявил, что фамилии убийц якобы "хорошо известны" и выдал очередную порцию парадоксального бреда.
Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского,
– сделал абсурдное заявление он.
Также Володин нафантазировал, что Навальный умер из-за более 19 тысяч санкций от Запада. Еще одной "причиной" якобы являются те, кто поддерживает Украину в войне и хочет разорвать в клочья Россию и ее экономику.
Именно им, которые принимали огромное количество провальных решений и цеплялись за свои должности, выгодна его смерть,
– утверждает Володин.
Что известно о смерти Навального
- Днем 16 февраля пропагандистские СМИ обнародовали информацию о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального. Россияне сообщают, что вероятной причиной смерти является оторванный тромб.
- Федеральная служба исполнения наказаний России отметила, что после "прогулки" Алексей Навальный чувствовал себя плохо. Российский политзаключенный якобы сразу потерял сознание. По предварительной информации, на место немедленно прибыли медики, была вызвана скорая помощь.
- По словам Пескова, Путину уже сообщили о смерти Навального.
- Зеленский прокомментировал смерть Навального несколькими словами. Президент предположил, что это было убийство. По его словам, Навальный повторил судьбу тысяч других замученных Путиным.