Спікер Держдуми Росії Володін обурився у соціальних мережах, що у скоєнні злочину "політики та глави недружніх держав" звинувачують Росію. За його словами, причину смерті Навального встановлять судмедексперти та слідство.

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Хто вбив Навального

Володін заявив, що прізвища вбивць нібито "добре відомі" і видав чергову порцію парадоксальної маячні.

Усі вони, прізвища їх добре відомі: від генсека НАТО та керівництва США до Шольца, Сунака та Зеленського,

– зробив абсурдну заяву він.

Також Володін нафантазував, що Навальний помер через понад 19 тисяч санкцій від Заходу. Ще однією "причиною" нібито є ті, хто підтримує Україну у війні і хоче розірвати на шматки Росію та її економіку.

Саме їм, котрі приймали величезну кількість провальних рішень і чіплялися за свої посади, вигідна його смерть,

– стверджує Володін.

Що відомо про смерть Навального