Після того, як стало відомо про смерть Олексія Навального, у багатьох країнах світу звинуватили Кремль. Там вважають саме Путіна та його режим відповідальними за загибель опозиціонера.

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Що сказав Пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль уже сказав про смерть Навального все, що потрібно.

Висловлювання лідерів західних держав, у яких вони звинувачують Путіна в убивстві Навального, він назвав "абсолютно божевільними та неприпустимими".

Немає заяви медиків, немає інформації від судмедекспертів, немає інформації остаточної від ФСВП, немає жодної інформації про причини смерті. І йдуть такі заяви. Очевидно, що вони абсолютно божевільні,

– наголосив Пєсков.

Нагадаємо, що майже відразу, як провладні ЗМІ Росії поширили повідомлення про смерть Навального, Пєсков підтвердив їх, а також додав, що Путіну про це вже доповіли. Він зазначив, що наразі "ухвалюються рішення, які мають бути ухвалені в такій ситуації."

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Тим часом у самій Росії офіційні посадовці вдаються до відверто цинічних заяв. Зокрема, спікер російської Держдуми Володін публічно сказав, що смерть Навального була вигідна Брюсселю та Вашингтону.

За його словами, за смертю опозиціонера нібито стоять Столтенберг, Шольц, Сунак та Зеленський.

Далі Володін видав ще одну маячню. Він сказав, що Навальний начебто помер через західні санкції проти Росії та тих, хто підтримує Україну у війні.

Довідка: 16 лютого пропагандистські ЗМІ повідомили про смерть Навального в колонії. Він начебто знепритомнів після прогулянки. Його намагалися реанімувати, але безрезультатно. Імовірно, опозиціонер помер через відрив тромбу. У команді Навального заявили, що не мають підтверджень його смерті. Адвокат Леонід Соловйов вирушив до селища Харп, де відбував покарання Навальний. Крім того, захисник розповів, що бачився з політиком 14 лютого і той був у доброму стані. Мати Навального відмовилася приймати співчуття, а дружина Юлія виступила на Мюнхенській конференції, де заявила, що не впевнена, чи слід вірити заявам Кремля, і закликала світову спільноту притягнути до відповідальності Кремль за його злочини проти її родини та країни загалом.

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