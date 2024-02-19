Юлія Навальна опублікувала в соцмережах свого чоловіка відео "Я продовжу справу Олексія Навального", в якому пообіцяла зайнятися політикою та зробити усе, щоб влада в Росії змінилася. Крім цього, вона додала, що незабаром розкриє деталі вбивства російського опозиціонера.

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Дружина Олексія Навального зазначає, що "Олексій помер у колонії після трьох років мук і тортур". Він перебував в ізоляції і не мав можливості зв'язатися з родичами. Юлія Навальна стверджує, що тіло російського опозиціонера досі переховують та не показують матері.

"Вони ховають його тіло, не показують його матері, не віддають, ганебно брешуть і вичікують, коли там зникнуть сліди чергового путінського "Новачка", – заявила Юлія Навальна.

Що відомо про "Новачок" "Новачок" – це група хімічних отруйних речовин, розроблених у Радянському Союзі у 1970 – 1980 роках. У серпні 2020 року вже була спроба отруєння Олексія Навального цією отрутою. Втім, він вижив та відновився після отруєння. Тоді російський опозиціонер називав Володимира Путіна замовником свого вбивства.

Також Юлія Навальна заявила, що знає справжню причину вбивства свого чоловіка і зовсім скоро вона про це розкаже.

Ми знаємо, через що конкретно Путін вбив Олексія три дні тому. Ми скоро вам про це розповімо. Ми обов'язково дізнаємося і про те, хто саме і як саме виконав цей злочин. Ми назвемо прізвища і покажемо лиця,

– пообіцяла Юлія Навальна.

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