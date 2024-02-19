Юлія Навальна опублікувала в соцмережах свого чоловіка відео "Я продовжу справу Олексія Навального", в якому пообіцяла зайнятися політикою та зробити усе, щоб влада в Росії змінилася. Крім цього, вона додала, що незабаром розкриє деталі вбивства російського опозиціонера.
До теми Юлія Навальна може продовжити справу чоловіка: чому це може бути вигідно Заходу
Головне зі звернення Юлії Навальної
Дружина Олексія Навального зазначає, що "Олексій помер у колонії після трьох років мук і тортур". Він перебував в ізоляції і не мав можливості зв'язатися з родичами. Юлія Навальна стверджує, що тіло російського опозиціонера досі переховують та не показують матері.
"Вони ховають його тіло, не показують його матері, не віддають, ганебно брешуть і вичікують, коли там зникнуть сліди чергового путінського "Новачка", – заявила Юлія Навальна.
Що відомо про "Новачок""Новачок" – це група хімічних отруйних речовин, розроблених у Радянському Союзі у 1970 – 1980 роках. У серпні 2020 року вже була спроба отруєння Олексія Навального цією отрутою. Втім, він вижив та відновився після отруєння. Тоді російський опозиціонер називав Володимира Путіна замовником свого вбивства.
Також Юлія Навальна заявила, що знає справжню причину вбивства свого чоловіка і зовсім скоро вона про це розкаже.
Ми знаємо, через що конкретно Путін вбив Олексія три дні тому. Ми скоро вам про це розповімо. Ми обов'язково дізнаємося і про те, хто саме і як саме виконав цей злочин. Ми назвемо прізвища і покажемо лиця,
– пообіцяла Юлія Навальна.
Смерть Олексія Навального: основне
- Федеральна служба виконання покарань Росії 16 лютого 2024 року повідомила про смерть Навального. Спочатку офіційною версією причини смерті був відрив тромбу, але пізніше у колонії в Харпі було заявлено, що причиною став "синдром раптової смерті".
- Анастезіолог-реаніматолог Олександр Полупан, який надав лікування опозиціонеру після отруєння у 2020 році, висловив сумнів щодо "офіційної" версії. За його словами, у випадку "раптової серцевої смерті" стан політика не міг так раптово погіршитися, як твердили спочатку. Полупан переконаний, що причиною раптової зупинки серця могло бути отруєння "Новачком".
- Російські слідчі після смерті Олексія Навального взяли його тіло для проведення "експертиз". Водночас вони відмовляються віддавати тіло покійного опозиціонера його родичам, пояснюючи, що необхідно завершити всі дослідження.