Юлия Навальная опубликовала в соцсетях своего мужа видео “Я продолжу дело Алексея Навального”, в котором пообещала заняться политикой и сделать все, чтобы власть в России изменилась. Кроме этого, она добавила, что вскоре раскроет детали убийства российского оппозиционера.
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Главное из обращения Юлии Навальной
Жена Алексея Навального отмечает, что "Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток". Он находился в изоляции, и не имел возможности связаться с родственниками. Юлия Навальная утверждает, что тело российского оппозиционера до сих пор прячут и не показывают матери.
"Они прячут его тело, не показывают его матери, не отдают, позорно врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского "Новачка", – заявила Юиля Навальная.
Что известно о "Новачке""Новачок" – это группа химических отравляющих веществ, разработанных в Советском Союзе в 1970-1980 годах. В августе 2020 года уже была попытка отравления Алексея Навального этим ядом. Впрочем, он выжил и восстановился после отравления. Тогда российский оппозиционер называл Владимира Путина заказчиком своего убийства.
Также Юлия Навальная заявила, что знает настоящую причину убийства своего мужа и совсем скоро она об этом расскажет.
Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и о том, кто именно и как именно выполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица,
– пообещала Юлия Навальная.
Смерть Алексея Навального: основное
- Федеральная служба исполнения наказаний России 16 февраля 2024 года сообщила о смерти Навального. Изначально официальной версией причины смерти был отрыв тромба, но позже в колонии в Харпе было заявлено, что причиной стал "синдром внезапной смерти".
- Анастезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который предоставил лечение оппозиционеру после отравления в 2020 году, выразил сомнение относительно "официальной" версии. По его словам, в случае "внезапной сердечной смерти" состояние политика не могло так внезапно ухудшиться, как утверждали сначала. Полупан убежден, что причиной внезапной остановки сердца могло быть отравление "Новачком".
- Российские следователи после смерти Алексея Навального взяли его тело для проведения "экспертиз". В то же время они отказываются отдавать тело покойного оппозиционера его родственникам, объясняя, что необходимо завершить все исследования.