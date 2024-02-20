Російський "опозиціонер" Олексій Навальний помер у колонії 16 лютого, а вже через три дні Путін підвищив у званні першого заступника директора Федеральної служби виконання покарань. На дивний "збіг" звернули увагу російські опозиційні медіа, передає 24 Канал.

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Хто такий Валєрій Бояринєв

Валерій Бояринєв обіймає посаду першого заступника директора ФСВП з липня 2022 року. До цього він з 2015 року був заступником голови Федеральної служби виконання покарань, а раніше очолював управління ФСВП з організації діяльності в'язниць та слідчих ізоляторів.

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