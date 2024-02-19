Зранку 19 лютого мати Навального та адвокати приїхали до моргу, проте всередину їх не пустили. Одного з адвокатів буквально "виштовхали", а на питання, чи є у морзі тіло політика, ніхто не відповів. Про це написала Кіра Ярмиш, прессекретарка Навального.
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Тіло Навального могли перевезти
В колонії, де сидів політик, матері Навального відповіли, що тіло перевезли у морг Салехарду. Тим часом у самому Салехарді заявляють, що тіла у них немає.
Російське опозиційне видання "Медіазона" з'ясувало, що на переправі між Лабитнангі і Салехардом, на єдиному можливому маршруті з колонії, помітили кортеж. На камери відеоспостереження потрапило чотири автомобілі, зокрема машини Федеральної служби виконання покарань.
Зважаючи на те, що це відбувалося опівночі, ми припускаємо, що саме цим конвоєм тіло Навального везли у бік Салехарда,
– пише "Медіазона".
Які назвали "версії" смерті Навального
- У російській колонії, де утримували Навального, спочатку заявили про те, що той нібито помер внаслідок відриву тромбу.
- Згодом матері політика повідомили нову причину його загибелі – "синдром раптової серцевої смерті". Анастезіолог-реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння у 2020 році, заявив, що за такого діагнозу опозиціонер не міг спочатку відчути себе погано, а потім втратити свідомість.
- ️Полупан зазначив, що названу у колонії раптову зупинку серця могло спричинити отруєння "Новачком". Лікар зауважив, що для людей, які не мають спадкової схильності і раніше не мали короткострокових зупинок серця, – це рідкісний діагноз.