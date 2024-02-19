Зранку 19 лютого мати Навального та адвокати приїхали до моргу, проте всередину їх не пустили. Одного з адвокатів буквально "виштовхали", а на питання, чи є у морзі тіло політика, ніхто не відповів. Про це написала Кіра Ярмиш, прессекретарка Навального.

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Тіло Навального могли перевезти

В колонії, де сидів політик, матері Навального відповіли, що тіло перевезли у морг Салехарду. Тим часом у самому Салехарді заявляють, що тіла у них немає.

Російське опозиційне видання "Медіазона" з'ясувало, що на переправі між Лабитнангі і Салехардом, на єдиному можливому маршруті з колонії, помітили кортеж. На камери відеоспостереження потрапило чотири автомобілі, зокрема машини Федеральної служби виконання покарань.

Зважаючи на те, що це відбувалося опівночі, ми припускаємо, що саме цим конвоєм тіло Навального везли у бік Салехарда,

– пише "Медіазона".

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