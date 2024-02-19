Про це пишуть опозиційні російські ЗМІ. Посилаючись на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального, у ЗМІ заявляють, що безпосередню участь у вбивстві Навального приймав Алєксандр Бастрикін, передає 24 Канал.

До теми Смерть Олексія Навального в колонії: усе, що відомо

Навального могли поступово отруювати з серпня

Опозиційні росЗМІ пишуть, що головним "лобістом" вбивства Навального був голова слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін. Він мав особисту неприязнь до політика й ворогував з ним ще з 2012 року, коли тільки почалося розслідування щодо діяльності Навального. Після цього Бастрикін неодноразово висловлював своє негативне ставлення до політика, й навіть буцімто під псевдонімом публікував вірші, у яких критикував Навального.

Коли Навального арештували, то Бастрикін, за даними росЗМІ, почав вимагати санкції на вбивство політика. Голова російського слідчого комітету буцімто звертався з відповідним проханням до Путіна. Підтримував Бастрикіна у цьому голова федеральної служби виконання покарань Аркадій Гостьов.

Опозиційні росЗМІ пишуть, що Путін у серпні 2023 року нібито дав дозвіл на повільне отруєння Навального. Це буцімто був "подарунок" на 70-річчя Бастрикіна. Згідно з розробленим планом, Навальний мав померти від проблем серцево-судинної системи до кінця 2023 року, однак протримався до 16 лютого 2024 року.

Окрім того, в оточенні Навального говорять, що його дійсно могли труїти, адже це припускав і сам політик. Якось з колонії він передавав повідомлення про те, що йому можуть підсипати отруту. Опозиційні росЗМІ звернулися до біохіміка й поцікавилися, чи міг виникнути й відірватися тромб через вживання якоїсь речовини. Експерт заявив, що такий сценарій цілком можливий, адже в умовах нестачі води в колонії та постійних тортур неминуче відбувалося загущення крові, що й призвело до смерті.

Політик міг померти раніше

Російські опозиційні ЗМІ пишуть, що Навальний міг померти раніше. До такого висновку прийшли після того, як вдалося поспілкуватися з одним з ув'язнених, який, як і Навальний, відбував покарання у колонії "Полярний вовк".

Так, ув'язнений припустив, що політик міг померти раніше, адже "незрозумілий кіпіш" у колонії почався ще 15 лютого. Увечері перевірка була дуже прискорена, потім усіх замкнули по бараках і посилили охорону. Уночі було чути, як на території почали їздити якісь машини – вони тричі приїжджали. Зранку 16 лютого у в'язниці почалися перевірки, хоча зазвичай про таке повідомляють раніше.

Окрім того, видання Bild писало, що Росія, США та Німеччина обговорювали питання обміну Олексія Навального на російського агента Вадима Красікова. Журналісти стверджують, що Навальний "мав ось-ось вийти на волю". Про можливий обмін в інтерв'ю Такеру Карлсону говорив навіть Володимир Путін.