В росмедиа распространили реакцию Юлии Навальной на комментарии представителя Кремля Дмитрия Пескова, информирует 24 Канал.
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Юлия Навальная дала ответ Пескову
Жена Алексея Навального прокомментировала слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что "утверждение о том, что Путин может быть причастен к смерти Алексея Навального абсолютно голословным".
Согласно словам Пескова, глава Кремля не видел обращения жены умершего российского оппозиционера. Песков также высказался и о том, что правоохранители задерживают людей за возложение цветов. Он считает, что полицейские действуют "в соответствии с законом".
Мне плевать, как мои слова комментирует пресс-секретарь убийцы,
– Юлия Навальная ответила Дмитрию Пескову.
В росСМИ также пишут, что она подчеркнула, чтобы отдали тело ее мужа. "Дайте его достойно похоронить, не мешайте людям с ним попрощаться", – отметила Навальная.
Кроме этого, она в соцсети Х попросила ставить Пескову вопрос о ее муже.
Интересно, что впоследствии в росмедиа появилась информация, что соцсеть Х (ранее Twitter) приостановила действие учетной записи Юлии Навальной из-за нарушения правил платформы. Однако в течение некоторого времени сообщили, что аккаунт жены Навального уже разблокировали.
Иск в суд из-за отказа отдать тело Навального
В российских СМИ сообщили, что в суд Салехарда подан иск в связи с отказом отдать тело Алексея Навального.
После того, как мать Навального обратилась к главе Кремля Путину с требованием выдачи тело умершего политика, его соратник Иван Жданов сообщил, что аналогичное требование направлено в суд.
Сегодня подан иск в суд в Салехарде о бездействии следственного комитета по выдаче тела Алексея,
– написал Жданов.
Смерть Алексея Навального: кратко
- В России 16 февраля 2024 года сообщили о смерти Навального. Изначально официальной версией причины смерти был отрыв тромба.
- В то же время его адвокат заявил, что еще в среду – 14 февраля, его состояние здоровья было в норме.
- Российские следователи после смерти Навального взяли его тело для проведения "экспертиз". Так, они отказываются отдавать тело покойного политика его родственникам, объясняя, что необходимо завершить все исследования.
- Впоследствии супруга Алексея Навального сделала заявление, что будет продолжать дело своего мужа. Юлия Навальная утверждает, что именно Владимир Путин убил политика. "Они прячут его тело, не показывают его матери, не отдают, позорно врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского "Новачка", – заявила Юлия Навальная.