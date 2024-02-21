В то же время глава Кремля через три дня после смерти Навального повысил в звании первого заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева. Известно, что он лично отдавал распоряжения по ограничению прав заключенного политика. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что традиция, когда заказчик преступления публично награждает исполнителя, имеет давние корни.

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Работает на генерацию страха

Яковенко напомнил, что когда был убит российский оппозиционный политик Борис Немцов (в 2015 году – 24 Канал), Путин наградил одного из исполнителей этого преступления Рамзана Кадырова.

Якобы никто не афиширует, что Путин является заказчиком и прямым организатором убийства Навального. Однако в то же время сейчас принимаются довольно серьезные меры, чтобы помешать последствиям этого. Поэтому матери Навального не отдают его тело,

– отметил оппозиционный журналист.

Кстати. Путин 20 февраля повысил в звании заместителя директора федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева, который стал генерал-полковником внутренней службы. Оппозиционные СМИ связывают это со смертью Алексея Навального в колонии. Бояринев давал распоряжение ограничить сумму, на которую осужденный оппозиционер мог покупать еду, находясь за решеткой.

Российские власти осознают, что любая независимая экспертиза, эксгумация поможет выявить причины смерти Навального. Как считает Яковенко, это даже не доведение до смерти путем пыток. Поскольку накануне он выступал в зале суда (оттуда была видеотрансляция), во время которого заключенный оппозиционер шутил, остроумно общался с судьями. Он не выглядел как человек, который должен умереть через сутки.

"Путин якобы не скрывает, однако его не устраивает, чтобы убийство Навального было документально подтверждено. Он заинтересован в том, чтобы все знали, что это сделал он. Это работает не генерацию страха. В то же время он не хочет, чтобы обнаружили доказательства. Все знают, но доказательств нет. В этом вся политика Путина – политика государственного лицемерия", – отметил Игорь Яковенко.

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