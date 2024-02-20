Людмила заявила, что она не может увидеть тело Алексея Навального уже 5-й день. Матери оппозиционера не говорят, где оно находится.
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Что мать Навального сказала Путину
Людмила Навальная записала видеообращение возле колонии ИК – 3 "Полярный волк". Именно там 16 февраля умер российский оппозиционер и ее сын.
Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне увидеть моего сына. Я требую немедленно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить,
– сказала она.
Людмила Навальная обратилась к президенту страны-агрессорки: смотрите видео
Соратник оппозиционера Илья Жданов поделился в соцсетях фотографией письменного обращения Людмилы Навальной. В письме к Путину она тоже требует дать ей возможность похоронить сына, а также говорит, что следственный комитет отказался выдавать ей тело и давать любую информацию о его местонахождении.
Письменное обращение Людмилы Навальной к российскому диктатору / Фото Ильи Жданова
Сам Жданов заявил, что во вторник, 20 февраля, суд в Салехарде получил иск о бездействии следственного комитета по этому вопросу.
Что говорят о смерти Навального
- Недавно российский правозащитник Марк Фейгин в разговоре с 24 Каналом назвал жертву Алексея Навального ради сегодняшнего поколения России и народа страны-агрессора напрасной. Ведь абсолютное большинство населения государства-террориста осталось в стороне от его судьбы.
- Ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что в период с 16 по 18 февраля высшее политическое руководство страны-агрессорки проводило в Москве совещания по поводу дальнейшей судьбы российских оппозиционеров. По его словам, эти встречи состоялись в Кремле после убийства Алексея Навального в тюрьме.
- Напомним, что Юлия Навальная обвинила в смерти своего мужа лично Путина. Она считает, что родственникам не выдают тело оппозиционера, потому что выжидают, когда с него исчезнут следы яда "Новичок".