Напомним, что днем 16 февраля стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, который открыто выступал против российского диктатора Владимира Путина. И конечно, что в его гибели обвиняют именно Кремль.

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В Кремле уже определились

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что в течение последних выходных, а именно в промежутке 16 – 18 февраля, в российской столице высшее политическое руководство страны-агрессора проводило совещания относительно дальнейшей судьбы местных оппозиционеров.

То есть в России обсуждали методы продолжения зачистки влиятельных лиц в кругу оппозиции.

После убийства в тюрьме Алексея Навального, в Москве, по имеющимся данным, все выходные проводились совещания в администрации "президента" и российском гестапо (спецслужбах России – 24 Канал) относительно дальнейших действий в отношении других российских оппозиционеров,

– говорится в сообщении.

Юсов отметил, что Навальный воспринимался, например, в странах Запада как одна из центральных фигур оппозиции кремлевскому режиму. Теперь, перед очередными, так называемыми "выборами Путина", российское руководство ищет способы противодействия определенным политическим фигурам.

По словам представителя разведки, речь идет о тех лицах, которые поднимают вопрос нелегитимности и ничтожности переназначения кремлевского диктатора.

В частности, активно обсуждается деятельность Михаила Ходорковского, который продолжает олицетворять заметный политический и медийный ресурс, критический к российской власти военных преступников,

– отметил он.

Кроме того, Юсов подчеркнул, что по состоянию на сейчас продолжаются дискуссии о возможных методах продолжения "зачистки" влиятельных лиц в среде российской оппозиции в других странах.

В то же время высшее политическое руководство России обсуждает последствия проведения активных мероприятий на территории стран "Свободного мира".

Смерть российского оппозиционера: основное