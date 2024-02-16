Последние дни жизни Навальный провел в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сообщают, что днем 16 февраля политик вышел на прогулку. Когда вернулся, сразу почувствовал ухудшение самочувствия и фактически сразу потерял сознание.

Обратите внимание Навальный умер в колонии

По официальной версии медицинские работники прибыли сразу. Они пытались реанимировать Навального, но это не дало никаких результатов. В конце концов медики констатировали смерть Навального.

Прокремлевские СМИ заявили, что причиной смерти якобы стал тромб. Отмечают, что в последнее время Навальный вроде бы не жаловался на самочувствие. Хотя известно, что несколько месяцев тому назад у него были проблемы со здоровьем.

Недавно Навальному уже становилось плохо

Так называемого "оппозиционера" Навального приговорили к 19 годам лишения свободы. Он должен был находиться в колонии особого режима. Сначала он находился в исправительной колонии строгого режима ИК-6 Мелехово во Владимирской области.

Затем Навальный загадочно исчез. Отмечали, что перед этим у него были проблемы со здоровьем. Детали не раскрывали.

Несколько недель о его местонахождении не было никаких данных. Впоследствии политика нашли в одной из колоний Ямало-Ненецкого автономного округа. Там он находился до момента смерти.