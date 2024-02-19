Нагадаємо, що вдень 16 лютого стало відомо про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, який відкрито виступав проти російського диктатора Владіміра Путіна. І звісно, що у його загибелі звинувачують саме Кремль.

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У Кремлі вже визначилися

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що протягом останніх вихідних, а саме у проміжку 16 – 18 лютого, у російській столиці вище політичне керівництво країни-агресорки проводило наради стосовно подальшої долі місцевих опозиціонерів.

Тобто у Росії обговорювали методи продовження зачистки впливових осіб у колі опозиції.

Після вбивства у в'язниці Олексія Навального, у Москві, за наявними даними, усі вихідні проводилися наради в адміністрації "президента" та російському гестапо (спецслужбах Росії – 24 Канал) щодо подальших дій стосовно інших російських опозиціонерів,

– мовиться у повідомленні.

Юсов зазначив, що Навальний сприймався, наприклад, у країнах Заходу як одна з центральних фігур опозиції кремлівському режиму. Тепер, перед черговими, так званими "виборами Путіна", російське керівництво шукає способи протидії певним політичним фігурам.

За словами представника розвідки, йдеться про тих осіб, які порушують питання нелегітимності та нікчемності перепризначення кремлівського диктатора.

Зокрема, активно обговорюється діяльність Михайла Ходорковського, який продовжує уособлювати помітний політичний та медійний ресурс, критичний до російської влади воєнних злочинців,

– зауважив він.

Крім того, Юсов підкреслив, що станом на зараз тривають дискусії щодо можливих методів продовження "зачистки" впливових осіб у середовищі російської опозиції в інших країнах.

Водночас вище політичне керівництво Росії обговорює наслідки проведення активних заходів на території країн "Вільного світу".

Смерть російського опозиціонера: основне