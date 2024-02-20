Людмила заявила, що вона не може побачити тіло Олексія Навального вже 5-й день. Матері опозиціонера не кажуть, де воно перебуває.

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Що мати Навального сказала Путіну

Людмила Навальна записала відеозвернення біля колонії ІК – 3 "Полярний вовк". Саме там 16 лютого помер російський опозиціонер та її син.

Я звертаюся до вас, Володимире Путіне. Розв'язання питання залежить тільки від вас. Дайте мені побачити мого сина. Я вимагаю негайно видати тіло Олексія, щоб я могла його по-людськи поховати,

– сказала вона.

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Соратник опозиціонера Ілля Жданов поділився в соцмережах фотографією письмового звернення Людмили Навальної. У листі до Путіна вона теж вимагає дати їй можливість поховати сина, а також каже, що слідчий комітет відмовився видавати їй тіло та давати будь-яку інформацію про його місце перебування.



Письмове звернення Людмили Навальної до російського диктатора / Фото Іллі Жданова

Сам Жданов заявив, що у вівторок, 20 лютого, суд в Салехарді отримав позов про бездіяльність слідчого комітету щодо цього питання.

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