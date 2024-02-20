Людмила заявила, що вона не може побачити тіло Олексія Навального вже 5-й день. Матері опозиціонера не кажуть, де воно перебуває.
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Що мати Навального сказала Путіну
Людмила Навальна записала відеозвернення біля колонії ІК – 3 "Полярний вовк". Саме там 16 лютого помер російський опозиціонер та її син.
Я звертаюся до вас, Володимире Путіне. Розв'язання питання залежить тільки від вас. Дайте мені побачити мого сина. Я вимагаю негайно видати тіло Олексія, щоб я могла його по-людськи поховати,
– сказала вона.
Людмила Навальна звернулася до президента країни-агресорки: дивіться відео
Соратник опозиціонера Ілля Жданов поділився в соцмережах фотографією письмового звернення Людмили Навальної. У листі до Путіна вона теж вимагає дати їй можливість поховати сина, а також каже, що слідчий комітет відмовився видавати їй тіло та давати будь-яку інформацію про його місце перебування.
Письмове звернення Людмили Навальної до російського диктатора / Фото Іллі Жданова
Сам Жданов заявив, що у вівторок, 20 лютого, суд в Салехарді отримав позов про бездіяльність слідчого комітету щодо цього питання.
Що кажуть про смерть Навального
- Нещодавно російський правозахисник Марк Фейгін у розмові з 24 Каналом назвав жертву Олексія Навального заради сьогоднішнього покоління Росії та народу країна-агресорки марною. Адже абсолютна більшість населення держави-терориста залишилася осторонь до його долі.
- Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що у період з 16 по 18 лютого вище політичне керівництво країни-агресорки проводило у Москві наради з приводу подальшої долі російських опозиціонерів. За його словами, ці зустрічі відбулися у Кремлі після вбивства Олексія Навального у в'язниці.
- Нагадаємо, що Юлія Навальна звинуватила у смерті свого чоловіка особисто Путіна. Вона вважає, що родичам не видають тіло опозиціонера, бо вичікують, поки з нього зникнуть сліди отрути "Новачок".