Вшанувати пам'ять політика на вулиці Росії вийшла здебільшого молодь та студенти. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що більшість населення залишилася осторонь смерті політика.

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Чому не було масової реакції росіян

"Я переконаний, що жертва Навального заради народу та сьогоднішнього покоління Росії – була марною. Абсолютна більшість російського населення залишилася осторонь до його долі", – сказав Марк Фейгін.

Він додав, що багато хто може мати політичні претензії до Навального, не погоджуватися з тим, що він говорив, але його смерть справді можна вважати героїчною. Адже після майже смертельного отруєння він добровільно повернувся до Росії з Німеччини, добре усвідомлюючи, як це для нього обернеться. Все відбулося прогнозовано й Навального затримали одразу в аеропорту.

У російській традиції заведено цінувати таку жертву. Ви можете вважати цього політика ким завгодно, але не віддавати належне його смерті – це взагалі щось нове,

– зауважив Фейгін.

Проте у сьогоднішніх реаліях від росіян не варто чекати співчуття, чи принаймні людського ставлення. Вшанувати пам'ять "опозиціонера" вийшло декілька сотень людей у різних містах Росії. Однак, на думку правозахисника, такий протест немає сенсу, адже відомі блогери, журналісти, опозиціонери вже давно покинули країну.

Всередині Росії сказати щось неможливо, бо там тоталітарна система, поліцейський режим, який не допускає нічого,

– наголосив російський правозахисник.

Отже, тих, хто вийшов на протести, – затримують і б'ють, тому навряд чи можна очікувати масових повстань Здебільшого Росія все-таки залишилася байдужою до смерті "опозиціонера".

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