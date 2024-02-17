За даними російських опозиційних ЗМІ, у різних містах Росії вже затримали щонайменше 340 росіян, які хотіли вшанувати пам'ять Олексія Навального. Ба більше, деяких з них вже навіть позбавили волі на 15 діб, передає 24 Канал.

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У Росії затримали сотні людей

У понад 30 містах Росії люди вийшли з квітами, щоб вшанувати Олексія Навального, який помер у колонії. Росіяни також підготували плакати та фото з різними цитатами політика.

Однак, це не дуже сподобалося Кремлю, тому поліція почала викидати усі квіти, світлини та плакати, які люди несли до пам'ятників та імпровізованих меморіалів. Коли росіяни почали обурюватися, то силовики почали лупцювати та затримувати протестувальників.

Станом на зараз відомо про затримання щонайменше 340 росіян, з яких понад 270 – затримали сьогодні, 17 лютого. Найбільше росіян затримали у Санкт-Петербурзі – близько 130 осіб. Як пишуть опозиційні росЗМІ, до деяких відділків навіть не хотіли пускати адвокатів. Затриманих лупцюють палицями, б'ють електрошокерами, хоча затримані не дуже й пручалися. Здебільшого затриманих росіян звинувачують у "непокорі законним вимогам співробітників поліції". Окрім того, на деяких, найбільш активних протестувальників, складають протоколи за "дискредитацію збройних сил Росії".

Також відомо, що у російських судах вже почали виносити вироки росіянам в "адміністративних порушеннях". Уже десятки людей, які хотіли вшанувати пам'ять Навального, відбуватимуть покарання у СІЗО протягом 15 діб.

Як у Росії затримували людей, які хотіли вшанувати Навального – більше у галереї

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