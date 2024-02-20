Американский политик отреагировал на новость о смерти Навального только через 72 часа. В частности, о смерти оппозиционера сообщили 16 февраля, Трамп отреагировал только 19 февраля.

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Что сказал Трамп о смерти Навального

Суд 16 февраля приказал Дональду Трампу выплатить 354,8 миллиона долларов штрафа по гражданскому делу о мошенничестве.

Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленное, неуклонное развитие, когда большие, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути к разрушению. Открытые границы, сфальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов уничтожают Америку. Мы – нация в упадке, нация-банкрот,

– сказал Трамп.

Перед этим конкурентка Трампа Никки Хейли заявила, что Дональд Трамп молчит о смерти Навального. Она призвала республиканца "ответить, считает ли он Путина ответственным за смерть Навального".

В то же время в своем комментарии Трамп ни в одном предложении не упомянул Путина.

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Байден заявил, что за смерть Навального ответственный Путин