Американський політик відреагував на новину про смерть Навального тільки через 72 години. Зокрема, про смерть опозиціонера повідомили 16 лютого, Трамп відреагував тільки 19 лютого.
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Що сказав Трамп про смерть Навального
Суд 16 лютого наказав Дональду Трампу виплатити 354,8 мільйона доларів штрафу в цивільній справі про шахрайство.
Раптова смерть Олексія Навального змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні. Це повільний, неухильний розвиток, коли великі, радикально ліві політики, прокурори та судді ведуть нас шляхом до руйнування. Відкриті кордони, сфальсифіковані вибори та вкрай несправедливі рішення судів знищують Америку. Ми – нація в занепаді, нація-банкрут,
– сказав Трамп.
Водночас у своєму коментарі Трамп у жодному реченні не згадав Путіна.
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Байден заявив, що за смерть Навального відповідальний Путін
- Джо Байден ввечері 16 лютого виступив із заявою через смерть у колонії російського опозиціонера Олексія Навального. Президент США заявив, що Олексій Навальний хоробро протистояв корупції та насильству в адміністрації Владіміра Путіна.
- Американський лідер сказав, що Путін відповідальний за смерть Навального. Адже опозиційний політик навіть у колонії продовжував говорити правду.
- До речі, ЄС, НАТО та світові лідери, коментуючи смерть Навального, згадували відповідальність Путіна. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі факти щодо смерті Навального повинні бути встановлені, а Росія повинна відповісти на серйозні питання.