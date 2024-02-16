Джо Байден виступив на тлі повідомлення про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у колонії суворого режиму.

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Росіяни вже отримали наслідки

Журналісти нагадали Байдену, як після зустрічі з Володимиром Путіним у червні 2021 року він заявив, що смерть Навального матиме руйнівні наслідки для Росії.

Тепер представники ЗМІ знову спитали президента США, які наслідки він тоді мав на увазі.

Це було три роки тому, тим часом вони зіткнулися з дуже багатьма наслідками,

– наголосив Байден.

Зокрема, очільник США вказав на санкції, введені проти Росії, і кількість загиблих російських військових в Україні.

Про що попереджав Байден, і чого не послухав Путін

У CNN пригадали, що під час двосторонньої зустрічі Байдена з Путіним 16 червня 2021 року у Женеві, американський президент намагався пояснити російському диктатору, до чого може призвести ймовірна смерть Навального у в'язниці.

Зокрема, Байден сказав, що смерть російського опозиціонера означатиме, що Росія не має бажання дотримуватися прав людини. Відповідно, це зумовило б погіршення відносин з усім світом і з лідером США, зокрема.

Крім того, президент США зауважив, що люди припинять вірити президенту, який не захищає їхні права.

Якщо він ( Навальний – 24 Канал) помре, то ця подія буде багато значити для країни,

– наголошував президент США.

На тлі таких заяв Байдена Путін тоді відкинув ймовірність своєї причетності до замаху на Навального. Нагадаємо, що того отруїли у 2020 році прямо на борту літака.

Також очільник Кремля цинічно додав, що у них немає начебто такого звичаю – вбивати людину. Він запевнив, що до Навального буде ставлення таке саме, як і до будь-якого засудженого.