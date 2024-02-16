Джо Байден выступил на фоне сообщения о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии жесткого режима.

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Россияне уже столкнулись с последствиями

Журналисты напомнили Байдену, как после встречи с Владимиром Путиным в июне 2021 года он заявил, что смерть Навального будет иметь разрушительные последствия для России.

Теперь представители СМИ снова спросили президента США, какие последствия он тогда имел в виду.

Это было три года назад, тем временем они столкнулись с очень многими последствиями,

– отметил Байден.

В частности, глава США указал на введенные против России санкции и количество погибших российских военных в Украине.

О чем предупреждал Байден и к чему не прислушался Путин

В CNN напомнили, что во время двухсторонней встречи Байдена с Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, американский президент пытался объяснить российскому диктатору, к чему может привести вероятная смерть Навального в тюрьме.

В частности, Байден сказал, что смерть российского оппозиционера будет означать, что у России нет желания соблюдать права человека. Соответственно, это обусловило ухудшение отношений со всем миром и с лидером США, в частности.

Кроме того, президент США отметил, что люди прекратят верить президенту, не защищающему их права.

Если он ( Навальный – 24 Канал) умрет, то это событие будет много значить для страны,

– подчеркивал президент США.

На фоне таких заявлений Байдена Путин тогда отверг вероятность своей причастности к покушению Навального. Напомним, что его отравили в 2020 году прямо на борту самолета.

Также глава Кремля цинично добавил, что у них нет якобы такого обычая – убивать человека. Он заверил, что к Навальному будет отношение такое же, как и к любому осужденному.