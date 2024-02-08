Подібну інформацію оприлюднили російські ЗМІ. Так звані "вибори" президента у країні-агресорці триватимуть три дні протягом 15 – 17 березня, інформує 24 Канал.

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Надєждіна не допустили до виборів

Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія Росії, повідомляють російські ЗМІ. Його було ухвалено одноголосно.

Раніше ЦВК повідомила, що, перевіривши 60 тисяч підписів за висування Надєждіна, визнала недійсними 9147 з них.

Політик відповів, що він не має претензій до ЦВК, але є претензії до законодавців, які унеможливили збір підписів. Він повторно сказав, що має намір оскаржити рішення про відмову у реєстрації у Верховному суді.

Під час засідання Надєждін попросив перенести дату розгляду питання про реєстрацію на 10 лютого для продовження процедури перевірки підписів, проте ЦВК відмовилася це зробити.

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