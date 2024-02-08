Подібну інформацію оприлюднили російські ЗМІ. Так звані "вибори" президента у країні-агресорці триватимуть три дні протягом 15 – 17 березня, інформує 24 Канал.
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Надєждіна не допустили до виборів
Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія Росії, повідомляють російські ЗМІ. Його було ухвалено одноголосно.
Раніше ЦВК повідомила, що, перевіривши 60 тисяч підписів за висування Надєждіна, визнала недійсними 9147 з них.
Політик відповів, що він не має претензій до ЦВК, але є претензії до законодавців, які унеможливили збір підписів. Він повторно сказав, що має намір оскаржити рішення про відмову у реєстрації у Верховному суді.
Під час засідання Надєждін попросив перенести дату розгляду питання про реєстрацію на 10 лютого для продовження процедури перевірки підписів, проте ЦВК відмовилася це зробити.
Що цьому передувало: головне
- Раніше російський політик у своєму телеграм-каналі повідомив, що робоча група Центральної виборчої комісії Росії повідомила йому про значну "нестачу підписів", що становить приблизно 15%, на підтримку його кандидатури. Так, згідно з вимогами для допуску до виборів, недійсними можуть бути визнані максимум 5% підписів.
- Попри цю невдачу, політик залишався сповненим рішучості діяти далі й висловив плани зібрати необхідну кількість підписів. З 9 209 підписів, які були визнані недійсними, необхідно було відновити приблизно 4 500 підписів.
- Пізніше політик заявив, що у разі відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати його кандидатуру, він оскаржить це рішення у Верховному Суді. У відповідь на ситуацію, що склалася, російські ЗМІ повідомили, що заступник голови ЦВК вже зробив заяву з цього приводу. Нібито підписи на підтримку політика були залишені особами, яких вже немає в живих.
- Цікавим є те, що у своїй передвиборчій програмі Надєждін давав амбітні обіцянки, включаючи організацію переговорів з Україною в перший день свого президентства, а також одночасне звільнення всіх російських політичних в'язнів, таких як Алєксєй Навальний та Ілья Яшин.