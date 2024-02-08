7 лютого в Азербайджані відбулося голосування на президентських виборах. Ільхам Алієв набрав аж 92,05% голосів.

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Результати "виборів" в Азербайджані

Центрвиборчком Азербайджану стверджував, що в день виборів станом на 17:00 на виборчі дільниці прийшли майже 4,6 мільйона осіб. Це приблизно 71% усіх виборців.

Результати виборів оприлюднила Центральна виборча комісія країни:

Ільхам Алієв – 92,05% голосів,

Захід Орудж – 2,19%,

Фазіль Мустафа – 2%,

Гудрат Гасангулієв – 1,76%,

Разі Нуруллаєв – 0,8%,

Ельшад Мусаєв – 0,67%,

Фуад Алієв – 0,53%.

Дані екзит-полу компанії Oracle Advisory Group, які опублікували напередодні, показали, що Алієв попередньо отримав 93,9% голосів виборців.

Загалом до цього Алієв чотири рази перемагав на президентських виборах: у 2003, 2008, 2013 і 2018 роках.

Нагадаємо, що 7 грудня в Азербайджані оголосили дострокові вибори президента. Тоді Алієв підписав розпорядження, яким доручив Центрвиборчкому призначити позачергові вибори на 7 лютого.

Опозиція не погоджується з результатами

Опозиційна партія Народний фронт Азербайджану (НФА) заявила, що не визнає результати позачергових президентських виборів. Про це пише "Радіо Свобода".

Справжніх виборів не було, оскільки вибори проходили без конкуренції, свободи були повністю обмежені, в атмосфері страху, погроз та адміністративного терору, а оголошені результати не є вираженням волі народу та є нелегітимний,

– мовиться в заяві НФА.

Цікаво, що Ільхама Алієва вже встигли привітати Віктор Орбан і Александр Лукашенко. Вони зробили це ще до оголошення результатів виборів.