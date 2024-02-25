Після того, як звістка про смерть Навального набула розголосу, журналісти та експерти почали робити припущення, що могло послужити причиною загибелі політика, чи була його смерть природньою, або це було вбивством. Очільник ГУР Кирило Буданов назвав причину смерті російського опозиціонера, передає 24 Канал.

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Від чого помер Навальний

Кирило Буданов заявив, що за даними нашої розвідки, Навальний справді помер через відрив тромбу.

Раніше у ЗМІ висували кілька версій загибелі політика. Серед них, зокрема, була й про можливе отруєння політика "Новачком". Таке припущення зробив анастезіолог-реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння у 2020 році.

Справа в тому, що матері Навального, яка прибула до колонії, аби забрати тіло сина, назвали діагноз "раптова серцева смерть".

Водночас раніше у колонії розповіли подробиці останніх хвилин опозиціонера. Тому нібито стало погано після прогулянки, а потім він втратив свідомість.

За словами Полупана, у випадку синдрому "раптової серцевої смерті", пацієнт втрачає свідомість миттєво. Отже, версія, яку висунили російські слідчі, брехлива.

Із Навальним "перестаралися"

Нещодавно у The Moscow Times вийшла стаття, в якій теж йдеться про те, що Навальний помер через відрив тромбу. Автори матеріалу посилаються на чинного та колишнього чиновників Кремля, які погодилися на розмову на умовах анонімності.

Чинний посадовець заявив, що він не виключає смерть Навального через тромб. Адже усім відомі умови, в яких останніми роками утримували опозиціонера. Він багато днів поспіль сидів у штрафному ізоляторі. "Схоже, перестаралися", – підсумував співрозмовник. Водночас він додав, що Навальний не становив для Путіна "жодної загрози", адже про того нібито "давно всі забули".

Тим часом експосадовець Кремля вважає, що у Москві хотіли смерті Навального, тому планомірно катували його.

Зверніть увагу! Навальний справді мав великі проблеми зі здоров'ям. У 2020 році його вже отруїли "Новачком" прямо на борту літака. Після лікування у Німеччині, опозиціонер повернувся до Росії, де його заарештували. У 2022 році Навальний скаржився, що його змушують постійно сидіти або стояти на залізному табуреті, через що у нього з'явилися болі у спині. У січні 2023 року опозиціонер сильно захворів. Йому не передавали потрібні ліки, а, натомість, давали протипоказані антибіотики.

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