Наприкінці минулого року президент Зеленський заявляв, що основна битва у 2024 році розгорнеться на Кримському півострові та Чорному морі. У щирого прихильника України експрем'єра Британії Бориса Джонсона спитали, що він думає про перспективи повернення Києвом Криму, передає 24 Канал.

Дивіться також Їх немає, – Буданов про іранські далекобійні ракети

Більше не видається неможливим

На другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Борис Джонсон прибув до Києва і поспілкувався з журналістами. Зокрема, він розповів, що думає за повернення Криму.

За словами британця, в уявленнях людей про Кримський півострів відбулися дуже серйозні зміни. Раніше усі думали, що деокупувати цю територію неможливо. Путін, мовляв, ніколи не погодиться віддати Крим, тому навіть не варто намагатися його відвоювати.

Однак зараз усе змінилося. По-перше, люди побачили, що повернути півострів – реально. А по-друге, Путін виявився дуже вразливим у Криму. З огляду на логістику та інфраструктуру ворога "там для ЗСУ є великі можливості", наголосив Джонсон.

Водночас він назвав умови, які потрібні для звільнення Криму.

Коли в України буде більше снарядів великої дальності, більше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow та всього, що потрібне ЗСУ, то Крим матиме дуже цікаві перспективи,

– заявив британський політик.

Чи можливо перемогти Росію

Джонсона також спитали, чи може загалом Україна здолати Росію. Колишній британській прем'єр закликав подивитися на результати, яких вже досягли українці. За словами Джонсона, наші захисники знищили дві російські армії. За даними директора ЦРУ Бернса, Україна ліквідувала або поранила 315 тисяч російських окупантів, знищила 1000 бойових танків, відвоювала більше половини території, яку спочатку окупував Путін.

Зараз світу очевидно, що українці вірять у свою країну. І саме тому ви переможете,

– наголосив політик.

Зверніть увагу! Аналітики з The Economist вважають, що Україна перемагає Росію у війні на морі. Так, завдяки низці блискучих операцій, їй вдалося вивести з ладу щонайменше третину Чорноморського флоту країни – агресорки і змусити решту кораблів триматись значно далі від українського узбережжя. При цьому усе зробила наша країна, не маючи власного флоту.

Головним досягненням на морі експерти вважають – відкриття коридору судноплавства для перевезення українського експорту зерна.