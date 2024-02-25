Сьогодні, 25 лютого, в нашій країні відбувається великий форум "Україна.2024" за участі усіх представників політичного та військового керівництва країни. У заході взяв участь також і глава ГУР Кирило Буданов. Журналісти поцікавилися у розвідника, чи правда те, що Москва вже отримала далекобійну балістику від Тегерана. Що сказав генерал, передає 24 Канал.

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Чи постачає Іран Росії балістику

Очільник Головного управління розвідки Буданов чітко заявив, що Москва не отримала від іранців балістичні ракети.

Їх немає. Це все не відповідає дійсності,

– коротко резюмував розвідник.

Крім того, він також прокоментував використання ворогом північнокорейських ракет. Буданов підтвердив, що противник справді застосував кілька ракет з КНДР. Втім, росіяни не отримували від Пхеньяна це озброєння у масштабному плані.

Що передувало

На цьому тижні у Reuters вийшла публікація, у якій йдеться про те, що Іран ще на початку січня розпочав поставки до Росії далекобійних балістичних ракет Fateh-100. Посилаючись на анонімні джерела, видання стверджує, що відбулося вже 4 такі поставки, а найближчими тижнями їх буде більше.

Журналісти написали, що країна – агресорка на сьогодні начебто отримала вже понад 400 таких боєприпасів.

Ці ракети здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. У матеріалі зазначають, що частину озброєння до Росії переправили кораблем через Каспійське море, а інші – літаком.

У ГУР відреагували на цю інформацію у ЗМІ. Там заявили, що перевірять її.

Тим часом у Білому домі вже спростували заяви у Reuters. Там сказали, що наразі не мають підтверджень того, що Москва вже отримала балістику. Водночас додали, що між країнами тривають переговори щодо можливих поставок.