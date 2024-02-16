Так, генпрокурор України Андрій Костін назвав кількість балістичних ракет північнокорейського виробництва, які Москва випустила по нашій державі.

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Понад два десятки

За даними прокуратури, противник під час обстрілів використав щонайменше 24 ракети з КНДР, ймовірно, Kn-23/24.

Встановлено, що у період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року окупанти завдали щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом балістики, а саме по Запоріжжю, Києву, Харкову, Кіровоградщині, Полтавщині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Унаслідок цих атаки загинули 14 мирних громадян, а ще понад 70 отримали поранення.

Найбільше північнокорейської балістики Росія застосувала під час атаки 7 лютого 2024 року, вдаривши одразу 5 такими ракетами по трьох містах – Києву, Павлограду і Харкову.

Водночас найбільша кількість жертв ракета з КНДР спричинила під час обстрілу Харкова 2 січня. Тоді загинули три людини.

У чому різниця балістики з КНДР і Росії

В Україні відповідні інституції вже вивчили уламки і місця влучання ракет і зробили висновки про те, що вони походять з КНДР.

Ці ракети мають різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження. Також характер та обсяг руйнувань (розмір воронки, вражаюча дія), особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження,

– пояснив генпрокурор.

Також Костін зазначив, що Kn-23/24 містять вибухівку потужністю 500-1000 кілограм у тротиловому еквіваленті. Дальність цих ракет сягає до 650 кілометрів. Як правило, росіяни били ними з Воронезької області Росії.

Точність ракет з КНДР теж викликає сумніви. Лише дві з випущених 24 влучили у ціль – НПЗ у Кременчуці та технічній території аеродрому "Канатове". Решта або вибухнула у повітрі, або влучила по житлових кварталах.

У чому небезпека балістики з Північної Кореї

Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь пояснив, що КН-23, якою Росія вдарила по Україні, зокрема 15 лютого, – балістична ракета. Їх важко збивати. Це робити на сьогодні здатні лише ЗРК Patriot.

Самусь наголосив, що у разі, якщо КНДР почне масово передавати ці ракети Росії, це може бути реальною проблемою для України, оскільки у неї немає достатньої кількості систем Patriot, які могли б закривати всю територію.