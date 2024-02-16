Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. Він пояснив, наскільки такі ракети важко збивати, порівняно з "Іскандерами" та "Калібрами". Зокрема, північнокорейськими ракетами росіяни атакували Україну зранку 15 лютого.

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Важко закрити всю територію України

"Калібр" – це крилата ракета, яка збивається всіма комплексами, які є на озброєнні в України. "Іскандер" та північнокорейські КН-23 – це балістичні ракети.

Північнокорейці здійснюють реверс-інжениринг або, можливо, вони навіть отримують з Росії ракетні технології, які дозволяють їм виробляти ракети як для свого використання проти Південної Кореї та союзників, або передавати країні-агресору,

– зазначив Самусь.

Ключова небезпека полягає у тому, що балістичні ракети важко збивати. Гарантовано це може робити лише ЗРК Patriot.

"Якщо Північна Корея почне масово передавати балістичні ракети різних типів, то це дійсно може бути проблема, адже у нас немає достатньої кількості систем Patriot, які могли б закривати всю територію України", – мовив заступник директора Центру дослідження армії.

Довідка: КN-23 — балістична ракета північнокорейського виробництва. Слідчі встановили, що такими самими ракетами Росія вдарила по Харкову 7 лютого.

Коаліція ППО набирає обертів

Під час масованої атаки зранку 15 лютого сили та засоби протиповітряної оборони змогли знищити половину ворожих повітряних цілей, зокрема з 26 ракет було ліквідовано 13. Українські сили знищують всі можливі цілі противника, але, на жаль, деякі російські ракети все ж не вдається збивати.

Є особливості застосування росіянами, зокрема балістичних ракет, та намагання створювати траєкторії польоти, які допомагають їм уникати нашого ППО,

– наголосив заступник директора Центру дослідження армії.

Ускладнювати роботу нашої ППО може не тільки дефіцит ракет, а й величезна територія нашої держави, яка є найбільшою країною в Європі. Для того, щоби повністю закрити й захистити територію України потрібно на порядок більше систем протиповітряної оборони таких як ЗРК Patriot.

На жаль, поки що ми не можемо цього гарантувати й намагаємося маневрувати системами, аби перекривати ті чи інші напрямки. Однак росіяни використовують балістичні ракети. Їх може збивати не лише ЗРК Patriot, а також NASAMS, SAMP/T та інші,

– розповів Самусь.

За його словами, коаліція протиповітряної та протиракетної оборони набирає обертів. Там уже два десятки країн. Очевидно, що це допоможе нам отримувати й нові системи, й забезпечити достатню кількість ракет.

Росія б'є по Україні північнокорейськими ракетами