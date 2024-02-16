Об этом 24 Каналу сказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. Он объяснил, насколько такие ракеты трудно сбивать, по сравнению с "Искандерами" и "Калибрами". В частности, северокорейскими ракетами россияне атаковали Украину утром 15 февраля.

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Трудно закрыть всю территорию Украины

"Калибр" – это крылатая ракета, которая сбивается всеми комплексами, которые есть на вооружении у Украины. "Искандер" и северокорейские КН-23 – это баллистические ракеты.

Северокорейцы осуществляют реверс-инжениринг или, возможно, они даже получают из России ракетные технологии, которые позволяют им производить ракеты как для своего использования против Южной Кореи и союзников, или передавать стране-агрессору,

– отметил Самусь.

Ключевая опасность заключается в том, что баллистические ракеты трудно сбивать. Гарантированно это может делать только ЗРК Patriot.

"Если Северная Корея начнет массово передавать баллистические ракеты различных типов, то это действительно может быть проблема, ведь у нас нет достаточного количества систем Patriot, которые могли бы закрывать всю территорию Украины", – сказал заместитель директора Центра исследования армии.

Справка: КN-23 – баллистическая ракета северокорейского производства. Следователи установили, что такими же ракетами Россия ударила по Харькову 7 февраля.

Коалиция ПВО набирает обороты

Во время массированной атаки утром 15 февраля силы и средства противовоздушной обороны смогли уничтожить половину вражеских воздушных целей, в частности из 26 ракет было ликвидировано 13. Украинские силы уничтожают все возможные цели противника, но, к сожалению, некоторые российские ракеты все же не удается сбивать.

Есть особенности применения россиянами, в частности баллистических ракет, и попытки создавать траектории полета, которые помогают им избегать нашего ПВО,

– отметил заместитель директора Центра исследования армии.

Осложнять работу нашей ПВО может не только дефицит ракет, но и огромная территория нашего государства, которое является крупнейшей страной в Европе. Для того чтобы полностью закрыть и защитить территорию Украины нужно на порядок больше систем противовоздушной обороны таких как ЗРК Patriot.

К сожалению, пока мы не можем этого гарантировать и пытаемся маневрировать системами, чтобы перекрывать те или иные направления. Однако россияне используют баллистические ракеты. Их может сбивать не только ЗРК Patriot, а также NASAMS, SAMP/T и другие,

– рассказал Самусь.

По его словам, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны набирает обороты. Там уже два десятка стран. Очевидно, что это поможет нам получать и новые системы, и обеспечить достаточное количество ракет.

Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами