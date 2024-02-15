Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что включают в сводку вероятность применения захватчиками северокорейских баллистических ракет.
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"Мы не можем точно знать, сколько у них может быть этих средств. Но факт использования этих ракет уже есть. Поэтому также включаем в нашу сводку вероятность применения именно этих ракет", – сказал он.
Тип северокорейских ракет
Юрий Игнат отметил, что северокорейская баллистика по характеристикам такая же, как "Искандер", хотя есть определенные различия. Технологии российского оборонно-промышленного комплекса заимствованы.
Да, есть некоторые отличия. Кстати, о них уже в открытых источниках много сказано. Но де-факто это та же ракета наземного базирования, которая имеет фактически такие же тактико-технические характеристики, как "Искандер-М",
– объяснил спикер.
Сотрудничество России и КНДР: главное
- В ночь на 8 февраля россияне ударили ракетами по городу Селидово в Донецкой области. Прокуроры проанализировали обломки и обнаружили, что 4 из 8 ракет похожи на северокорейские баллистические ракеты "КN-23". Следователи установили, что такое оружие уже использовали для ударов по Харькову. Заметим, что США еще в январе 2024 заявляли, что Северная Корея передала России баллистические ракеты с дальностью до 900 километров.
- Британские эксперты исследовали остатки одной из баллистических ракет, которую Россия выпустила по Харькову 2 января. На барометре обнаружили этикетку с написанным от руки корейским иероглифом "ㅈ".
- Как отмечают российские СМИ, оккупанты жалуются на качество боеприпасов, предоставленным стране-агрессору от КНДР. Захватчики называют иранские снаряды "неплохими", но "проклинают" северокорейские.