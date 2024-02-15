Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что включают в сводку вероятность применения захватчиками северокорейских баллистических ракет.

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"Мы не можем точно знать, сколько у них может быть этих средств. Но факт использования этих ракет уже есть. Поэтому также включаем в нашу сводку вероятность применения именно этих ракет", – сказал он.

Тип северокорейских ракет

Юрий Игнат отметил, что северокорейская баллистика по характеристикам такая же, как "Искандер", хотя есть определенные различия. Технологии российского оборонно-промышленного комплекса заимствованы.

Да, есть некоторые отличия. Кстати, о них уже в открытых источниках много сказано. Но де-факто это та же ракета наземного базирования, которая имеет фактически такие же тактико-технические характеристики, как "Искандер-М",

– объяснил спикер.

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