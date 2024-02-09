Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Кроме этого оккупанты используют беспилотники, КАБы, артиллерию.

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"Мы уже несколько дней обсуждаем атаку по Слободскому району Харькова, которая была несколько дней назад. Изначально говорили, что это ударили С-300, но уже более тщательно эксперты проработали все эти обломки и они сообщили, что по крайней мере две из пяти, были северокорейскими ракетами", – отметила Черненко.

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Профильным экспертам приходится быстро учиться в условиях войны, чтобы собрать подробную доказательную базу российских преступлений. Здесь крайне важна идентификация тех видов оружия, которым наносятся удары.

"К взрывотехникам поступили методические рекомендации и детальные фотоснимки таких ракет, по которым они и определили, что именно эти две из пяти являются ракетами северокорейского производства. Это и внешний вид частей ракеты, и объединяющие провода, это в целом полный комплекс тех обломков, которые мы нашли на месте происшествия", – рассказал начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Иногда эксперты могут давать предварительные выводы, поскольку такая работа требует большой детализации и любой новый обломок дает больше понимания того, из какого именно оружия нанесен удар. Россияне модифицируют вооружение, используют детали других стран – это все тоже влияет на выводы экспертов.

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