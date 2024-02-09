Там в результате атаки “Шахедами” произошел пожар. Огонь уже пытаются потушить спасатели.

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В Харьковской области после атаки "Шахедами" пожар

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате ударов вражеских БпЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. В области также зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов".

На эту минуту – без пострадавших,

– заявил он.

Синегубов также призвал граждан области не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги. Ведь группы вражеских беспилотников продолжают двигаются Харьковской областью.

По состоянию на 1 час 38 минуту в Харьковской области до сих пор звучит воздушная тревога. Итак, угроза со стороны применения российско-иранских дронов все еще есть по всей области.

На Востоке и Юге Украины звучала тревога