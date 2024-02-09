Там в результате атаки “Шахедами” произошел пожар. Огонь уже пытаются потушить спасатели.
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В Харьковской области после атаки "Шахедами" пожар
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате ударов вражеских БпЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. В области также зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов".
На эту минуту – без пострадавших,
– заявил он.
Синегубов также призвал граждан области не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги. Ведь группы вражеских беспилотников продолжают двигаются Харьковской областью.
По состоянию на 1 час 38 минуту в Харьковской области до сих пор звучит воздушная тревога. Итак, угроза со стороны применения российско-иранских дронов все еще есть по всей области.
На Востоке и Юге Украины звучала тревога
- Воздушные силы ВСУ около 23:23 сообщили, что в Харьковской области – угроза применения ударных БпЛА. Тревога также звучала и в Сумской области.
- Через несколько минут воздушные силы предупредили, что группа вражеских дронов в направлении Чугуева с востока. Далее стало известно о еще одной группе БпЛА, которая залетела на Харьковскую область с Белгородской области России.
- Впоследствии воздушная тревога расширилась на Херсонскую и Николаевскую области. Там также была угроза применения вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".
- Уже после 1 ночи начались отбои воздушной тревоги на юге и в Сумской области. В то же время в Харьковской области воздушная тревога еще продолжалась.
- До этого оккупанты атаковали Харьковскую область 7 февраля. Взрывы слышали и в самом Харькове. В результате атаки получила ранения 52-летняя женщина, ей помогли на месте.
- По словам Олега Синегубова, в Харькове начался обстрел ракетами С-300 с 6:00. Тогда были зафиксированы попадания в Слободском районе.