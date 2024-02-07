О взрывах в Харькове сообщил руководитель ОГА области Олег Синегубов. Впоследствии они прогремели повторно.
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По данным Синегубова, оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по Харьковской области.
"Армия России нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковской области", – говорится в сообщении.
В Воздушных силах добавили, что по Харькову бьют баллистическим вооружением.
Есть попадание
Обновление. По состоянию на 6:30 в ОВА сообщили, что по предварительной информации, есть попадание в Слободском районе Харькова.
"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается", – отметил Синегубов.
Впоследствии в ОВА снова предупредили о ракетах в воздушном пространстве Харьковщины.
По состоянию на 6:50 в Харькове были слышны взрывы, об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Уточняют, что, вероятно, взрывы произошли за пределами города.
Коротко об атаке
- Около 03:40 в ВС сообщили о взлете российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области России.
- Несколькими часами ранее россияне запустили по Украине ударные дроны "Шахед". Вражеские барражирующие боеприпасы направлялись курсом на Одессу, Умань, Днепр, Павлоград, и другие города в разных регионах.