О взрывах в Харькове сообщил руководитель ОГА области Олег Синегубов. Впоследствии они прогремели повторно.

Смотрите также По всей стране – воздушная тревога: ракеты уже залетели в воздушное пространство Украины

По данным Синегубова, оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по Харьковской области.

"Армия России нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковской области", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что по Харькову бьют баллистическим вооружением.

Есть попадание

Обновление. По состоянию на 6:30 в ОВА сообщили, что по предварительной информации, есть попадание в Слободском районе Харькова.

"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест продолжается", – отметил Синегубов.

Впоследствии в ОВА снова предупредили о ракетах в воздушном пространстве Харьковщины.

По состоянию на 6:50 в Харькове были слышны взрывы, об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Уточняют, что, вероятно, взрывы произошли за пределами города.

Коротко об атаке