00:38, 9 февраля

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ударов вражеских БпЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Наши защитники зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов".

На эту минуту – без пострадавших.