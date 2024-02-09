Среди первых областей, где прозвучали сирены была Харьковская область. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

00:38, 9 февраля

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ударов вражеских БпЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Наши защитники зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов".

На эту минуту – без пострадавших.

00:21, 9 февраля

Воздушные силы заявили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

00:09, 9 февраля

Воздушные силы предупредили, что "Шахэды" в Харьковской области движутся западным курсом. "Шахеды" на юге Николаевской и Херсонской областей направляются на северо-восток.

00:06, 9 февраля

Воздушная тревога 9 февраля

  • Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:
  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Луганская;
  • АР Крым


Воздушная тревога 9 февраля / Скриншот 24 Канала

23:56, 8 февраля

Воздушные силы отметили, что "Шахеды" летят на Николаевскую область с юга!

23:51, 8 февраля

Воздушные силы предупредили о еще одной группе БПЛА, которая залетела на Харьковскую область из Белгородской области России.

23:44, 8 февраля

Воздушные силы предупредили, что группа вражеских дронов в направлении Чугуева с востока.

23:23, 8 февраля

Воздушные силы сообщили, что в Харьковской области – угроза применения ударных БПЛА!