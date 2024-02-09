Среди первых областей, где прозвучали сирены была Харьковская область. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ударов вражеских БпЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Наши защитники зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов".
На эту минуту – без пострадавших.
Воздушные силы заявили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Воздушные силы предупредили, что "Шахэды" в Харьковской области движутся западным курсом. "Шахеды" на юге Николаевской и Херсонской областей направляются на северо-восток.
Воздушная тревога 9 февраля
- Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:
- Харьковская;
- Сумская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Луганская;
- АР Крым
Воздушная тревога 9 февраля / Скриншот 24 Канала
Воздушные силы отметили, что "Шахеды" летят на Николаевскую область с юга!
Воздушные силы предупредили о еще одной группе БПЛА, которая залетела на Харьковскую область из Белгородской области России.
Воздушные силы предупредили, что группа вражеских дронов в направлении Чугуева с востока.
Воздушные силы сообщили, что в Харьковской области – угроза применения ударных БПЛА!