Вражеские дроны были запущены с южного побережья Крыма. Кадры сбития “Шахедов” пограничниками Одесского отряда и Морохороны опубликовали ГПСУ.

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