По уточненной информации в результате вражеской атаки на Одессу пострадали полицейские. Им уже оказали оперативную помощь медики.

К теме В результате атаки "Шахедами" были попадания в Николаеве и взрывы в Одессе: где объявлена тревога

После ночной атаки Одессы пострадали полицейские

В Силах обороны Юга Украины отметили, что, по уточненным данным, во время ночной атаки пострадали двое патрульных полицейских. Они направлялись на место попадания для оказания помощи гражданам.

Во время повторного взрыва они получили минно-взрывные травмы,

– сказали военные.

Там также отметили, что правоохранители были госпитализированы, а их состояние сейчас стабильное.

Одессу обстреляли дронами-камикадзе / Видео Сил обороны Юга Украины

Кроме того, Силы обороны Юга Украины выложили в сеть кадры с последствиями вражеской ночной дроновой атаки на Одессу. В результате обстрела пострадал один из местных колледжей

Последствия атаки "Шахедами" на Одессу / Фото Сил обороны Юга Украины

Военные отметили, что своей атакой россияне лишь имели целью напугать детей, нарушить учебный процесс. А все это средства террора, которыми враг давит на мирных одесситов.

Россияне атаковали Одессу "Шахедами"