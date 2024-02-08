Наши военные сбили большинство вражеских дронов. К сожалению, есть попадания в Николаеве и повреждения в Одессе.
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Что известно об атаке дронами
Воздушные силы ВСУ начали сообщать о запуске вражеских дронов еще вечером 7 февраля, и опасность была ориентировочно до 2:29 8 февраля.
В ночь на 8 февраля 2024 года противник нанес удар 17-ю ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда, Крым,
– рассказали военные.
Они сбили в небе над Украиной 11 дронов-камикадзе типа "Шахед". Украинские бойцы уничтожили дроны в пределах:
- Николаевской,
- Одесской,
- Винницкой,
- Днепропетровской областей.
Как отработали наши военные
Воздушные силы ВСУ рассказали, что к отражению воздушного нападения привлекли зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
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Россия снова атаковала Украину дронами
- Оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, выпуская их по нашим областям еще ориентировочно с 20:15 7 февраля.
- Тогда вражеские дроны двигались в северо-западном и западном направлении. Вражеские "Шахеды" маневрировали и постоянно меняли курс движения.
- В конце оружие оккупантов ударило по Николаеву. К сожалению, там есть прилеты. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким фактически подтвердил удар по гражданской инфраструктуре, заявив: "Чем мешал бассейн террористам, непонятно". По его данным, люди целы.
- Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил прилеты и возгорания в частном секторе. По его словам, власть держит связь с военными и знает, где есть прилеты. Последствия пообещал сообщить утром.
- В то же время глава Одесской ОГА Олег Кипер написал, что в результате ночной дроновой атаки на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры. Люди целы, однако обломки дрона повредили недостроенную многоэтажку (выбили стекла), здание учебного заведения (пробили крышу, перекрытия, выбили окна).