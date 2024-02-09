"После полуночи оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилей", – написали в ОВА.
Россия дронами ударила по Харьковщине: жуткие последствия атаки: жуткие последствия атаки
Оккупанты ежедневно наносят удары по мирным городам нашего государства, подвергая опасности гражданских. На этот раз под прицелом была Змиевская громада в Харьковской области.
Источник:Олег Синегубов