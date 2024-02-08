Северная Корея помогает России убивать украинцев. В прокуратуре, которая расследует удар по Селидовому, заявили, что отправят обломки ракет на экспертизу.

Смотрите также Даже несмотря на шторм: Гуменюк объяснила, почему россияне вывели в море корабль с "Калибрами"

Оккупанты бьют по Украине "чужими" ракетами

Оккупанты ночью атаковали гражданскую инфраструктуру Селидово. Всего враг выпустил 8 ракет. Прокуроры собрали обломки средств поражения и выяснили, что:

четыре из ракет были "традиционной" российской баллистикой – С-300;

а остальные четыре внешне похожи на остатки баллистической северокорейской ракеты "КN-23".

Справка: КN-23 - баллистическая ракета северокорейского производства. Следователи установили, что такими же ракетами Россия ударила по Харькову 7 февраля.

Сейчас Донецкая областная прокуратура уже начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия циничного удара оккупантов / Фото Нацполиция

Напомним, что в начале года у Байдена заявили, ссылаясь на данные разведки, что Россия получила от КНДР баллистические ракеты с дальностью до 900 километров. По словам американцев, оккупанты использовали впервые одну такую ракету для удара по Запорожью 30 декабря, а 2 января применили уже несколько таких ракет во время массированной атаки, в частности, на Харьков. В ГУР отметили, что Россия вполне могла просить у КНДР о баллистике.

Что известно о жертвах и раненых атаки по Селидовому