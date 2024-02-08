Об этом 24 Каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, добавив, что враг использует тактическую авиацию. В частности вечером 8 февраля удалось сбить управляемую авиационную ракету Х-59, которая летела на Днепропетровщину.

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"Враг пытался продемонстрировать силу, поэтому даже несмотря на шторм, когда погода становится немного лучше, он вывел надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров", 8 ракет типа "Калибр" готовы к применению" – рассказала Наталья Гуменюк.

Это означает, что оккупанты планируют удерживать напряжение в Черном море. Это они делают, используя тактическую авиацию. Например, ракету Х-59 выпустили с моря для атаки на Днепропетровскую область. Такие факты являются свидетельством того, что враг не прекратит свой террор и не перестанет испытывать системы и подразделения противовоздушной обороны Украины.

Также это можно связать с желанием держать нас в постоянном напряжении, и с поиском новых маршрутов движения снарядов, ракет или дронов во время следующих атак,

– добавила Гуменюк.

По ее словам, вполне очевидно, что следующие атаки будут. Врагу только нужно время, чтобы аккумулировать свои усилия. Украина уже наблюдала за движением грузовых бортов из Тегерана в Москву. Это также может быть связано с поставкой частей, из которых оккупанты уже на своей территории собирают дроны-камикадзе, или с поставкой уже готовых изделий.

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