Об этом 24 Каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, добавив, что враг использует тактическую авиацию. В частности вечером 8 февраля удалось сбить управляемую авиационную ракету Х-59, которая летела на Днепропетровщину.
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Почему Россия выводит корабли даже в шторм
"Враг пытался продемонстрировать силу, поэтому даже несмотря на шторм, когда погода становится немного лучше, он вывел надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров", 8 ракет типа "Калибр" готовы к применению" – рассказала Наталья Гуменюк.
Это означает, что оккупанты планируют удерживать напряжение в Черном море. Это они делают, используя тактическую авиацию. Например, ракету Х-59 выпустили с моря для атаки на Днепропетровскую область. Такие факты являются свидетельством того, что враг не прекратит свой террор и не перестанет испытывать системы и подразделения противовоздушной обороны Украины.
Также это можно связать с желанием держать нас в постоянном напряжении, и с поиском новых маршрутов движения снарядов, ракет или дронов во время следующих атак,
– добавила Гуменюк.
По ее словам, вполне очевидно, что следующие атаки будут. Врагу только нужно время, чтобы аккумулировать свои усилия. Украина уже наблюдала за движением грузовых бортов из Тегерана в Москву. Это также может быть связано с поставкой частей, из которых оккупанты уже на своей территории собирают дроны-камикадзе, или с поставкой уже готовых изделий.
Украина наносит России серьезные потери в Черном море
- Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что уничтожение вражеских судов сказалось на оперативных возможностях России в Черном море. Например, из-за поражения ракетоносителей "Аскольд" и "Ростов-на-Дону" враг не может использовать их для атак. Также снизились риски высадки десанта, а всего с начала полномасштабной войны Украина вывела из строя 33% боевых кораблей Черноморского флота.
- Украина фактически отрезала России путь к Севастополю, который был главной логистической базой оккупантов. Проблемы есть не только с военной инфраструктурой, но и с гражданской, например с провизией. Ракеты "Калибр" также остались в Севастополе, поэтому россияне каждый раз вынуждены сильно рисковать, когда их загружают.
- В результате спецоперации ГУР удалось уничтожить российский катер "Ивановец". Его стоимость около 70 – 80 миллионов долларов. Также враг потерял боекомплект, который был на борту и, вероятно, экипаж. В ГУР назвали это провалом для всего Черноморского флота.