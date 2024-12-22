Российские пляжи покрылись нефтью из-за масштабной ее утечки в связи с авариями в Керченском проливе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Крым.Реалии (Радио Свобода).

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Какие последствия имеет российская халатность

В Радио Свобода опубликовали сравнение спутниковых снимков пляжей российских городов Анапа и Витязево, сделанных в январе этого года и 20 декабря. На новых снимках четко видно пятна мазута, а также мешки, в которые его собирают.

По данным российских источников, собранный мазут просачивается обратно в песок из-за того, что мешки не успевают оперативно вывозить.

Ранее сообщалось, что площадь загрязнения береговой линии на Кубани в результате аварии двух танкеров в Керченском проливе достигла 54 километров.

Спутниковые снимки российских пляжей после аварий в Керченском проливе: смотрите видео

Мазутные пятна дошли и до берегов временно оккупированной Керчи. Об этом заявил российский ставленник на посту мэра Олег Каторгин.

Зафиксированы единичные выбросы мазута на пляже Керчи, смешанные с водорослями, администрацией города организована работа по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов,

– цитируют Каторгина российский СМИ.

Оккупационные власти призвали "неравнодушных граждан" также присоединиться к ликвидации последствий аварии.

Экологическая катастрофа

Экологи отмечают, что одна тонна нефти может распространиться на площадь до 12 квадратных километров. Использование изношенных танкеров особенно в период штормов запрещено различными регламентами. Но россияне пренебрегают международными обязательствами и соглашениями. Российская сторона даже не разглашает, сколько нефти было на танкерах.

Нефтяное пятно будет угрожать морским организмам, особенно дельфинам, которые не переживут контакта с ней. Оно будет мешать им передвигаться и дышать. Мазут среди нефтепродуктов особенно опасен для экосистемы, именно его, вероятно, и перевозили россияне.

Напомним, у берегов Керчи затонули 2 российских танкера "Волгонефть". Кораблекрушение произошло в 8 километрах от Керченского пролива. В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину, после чего пошла трещина. Танкер буквально разделился на две части и затонул.